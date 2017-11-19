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آخر تحديث: الأحد، 19 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:57:48م
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استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
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  عربي ودولي
الناخبون في تشيلي يصوتون لاختيار رئيس جديد
[19/نوفمبر/2017]
سانتياغو- سبأ:

يدلي الناخبون في تشيلي بأصواتهم اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية التي تتزايد فيها حظوظ الملياردير سيباستيان بنييرا لكن كثرة المنافسين من المرجح أن تؤدي إلى جولة إعادة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بنييرا الذي تولي الرئاسة بين 2010 و2014 ويقود كتلة (تشيلي فاموس) يتفوق على منافسيه السبعة وأغلبهم ينتمي ليسار الوسط لكن ربما لا يحصل على نسبة 50 في المئة من الأصوات المطلوبة لتحقيق فوز صريح.

ويخوض المقدم التلفزيوني السابق السناتور أليخاندرو جيليير السباق عن تحالف (نوفا مايوريا) الذي ينتمي ليسار الوسط وتتزعمه الرئيسة ميشيل باشيليت.

ويأتي جيليير في المركز الثاني بنحو 21 في المئة مقابل 42 في المئة لبنييرا وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة (سي.إي.بي) الشهر الماضي.

سبأ
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