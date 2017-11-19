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انتصارات في مختلف الجبهات يحققها أبطال الجيش واللجان
[19/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت في نجران تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء وفي موقع الضبعة والشرفة وحصن الحماد ودمرت آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في مرتفعات رجلا، فيما تم قنص اثنان من المرتزقة قبالة منفذ الخضراء.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان استهدفوا في جيزان تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الغاوية وملحمة بقذائف المدفعية، ونفذوا كمينين محكمين على دورية سعودية أدى إلى تدمير آلية عسكرية، بينما تم قنص اثنان من المرتزقة في منفذ علب بعسير.

وقال المصدر إن الجيش واللجان أطلقوا صاروخين زلزال1 أحدهما على تجمعات لمرتزقة العدوان خلف عيدة والآخر على تعزيزات لهم في عيدة الغربية في جبهة نهم.

وفي محافظة تعز استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات وخيام للمرتزقة شمال معسكر خالد وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتجمعات أخرى لهم في المفاليس بحيفان وتجمعاتهم في معسكر الإمام بذباب.

وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المترتزقة شرق الهاملي في موزع وأحرقوا آلية عسكرية وسقوط على إثر ذلك قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لقي القيادي المرتزق المقدم محفوظ الرياشي مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة القصر.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي التي شهدت قنص خمسة من المرتزقة، فيما تم قنص اثنان منهم في جبهة الساق في مديرية عسيلان محافظة شبوة وقنص مرتزق ثالث في طوال السادة وقنص أربعة مرتزقة في مناطق متفرقة بمديرية صرواح محافظة مأرب.

وأشار المصدر أن سلاح الإسناد المدفعي استهدف تجمعات مرتزقة العدوان جنوب شرق كهبوب في محافظة لحج، فيما لقي أحد المرتزقة مصرعه في يعيس بمديرية مريس محافظة الضالع قنصاً بنيران الجيش واللجان.

سبأ
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