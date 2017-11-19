الحريري:سأشارك في الاحتفال بعيد الاستقلال في لبنان وسأعلن مواقفي السياسية بعد لقائي الرئيس عون باريس-سبأ:



أعلن سعد الحريري رئيس الحكومة اللبناني السبت أنه سيتوجه إلى بيروت حيث سيشارك في احتفالات ذكرى استقلال لبنان الأربعاء وأنه سيتحدث هناك عن موضوع استقالته.



وقال الحريري في تصريحات صحفية، عقب محادثات اجراها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس "في ما يختص بالوضع السياسي في لبنان، فإني سأكون في بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، وسأشارك في الاحتفال بعيد الاستقلال. وهناك سأعلن مواقفي السياسية بعد ان التقي فخامة رئيس الجمهورية".



وأعلن الحريري استقالته في 4 نوفمبر من الرياض وبقي في السعودية منذ ذلك الحين. لكن بقاءه في السعودية دفع الرئيس اللبناني ميشال عون الذي رفض قبول استقالة الحريري إلى اعتباره "رهينة" في السعودية.



وأوضح قصر الإليزيه في ختام لقاء ماكرون والحريري أن الرئيس الفرنسي "سيواصل اتخاذ جميع المبادرات اللازمة من أجل تحقيق الاستقرار في لبنان".



واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها السبت أن مجيء الحريري إلى باريس يسهم في "تخفيف حدة التوتر" في الشرق الأوسط حيث ستواصل فرنسا التحرك في هذا الاتجاه.

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ