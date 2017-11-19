محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يستهدف عدداً من المحافظات بـ 31 غارة صنعاء - سبأ:

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي محافظات تعز ، حجة ، صنعاء وصعدة وقطاع نجران بـ 31 غارة خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين شمال يختل في مديرية المخا وغارة جنوب مفرق المخا و ست غارات جنوب معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز .



وأفاد المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية عبس و 12 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة ، كما شن غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقة الغور بمديرية غمر و مناطق متفرقة من مديريتي رازح و منبه الحدوديتين .



وحسب المصدر شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة المليل بمديرية كتاف في محافظة صعدة وغارتين على موقع الشرفة في نجران .

سبأ [19/نوفمبر/2017]سبأ