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وقفة بمديرية المراشي بالجوف تندد بجرائم العدوان
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وقفة بمديرية المراشي بالجوف تندد بجرائم العدوان
[18/نوفمبر/2017]
الجوف - سبأ :

نظم أبناء مديرية المراشي بمحافظة الجوف اليوم وقفة قبلية للتنديد بالصمت الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي.

وفي الوقفة التي حضرها مشائخ وأعيان وقيادات في السلطة المحلية .. دعا محافظ الجوف سام علي الملاحي كافة أبناء المحافظة إلى الحسد والتحرك إلى جبهات العزة والشرف ورفد المعسكرات بالرجال لمواجهة العدوان ومخططاته.

وأشار إلى أن جرائم العدوان والمجازر التي يرتكبها بحق أطفال ونساء اليمن جراء إستهدافهم المباشر من قبل طيران العدوان وكذا جريمة العدوان بالحصار الإقتصادي والتي كان آخرها إغلاق المنافذ لن تثني الشعب اليمني في الدفاع عن أرضه وعرضه.

وأشاد بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة.

فيما أكد المشاركون في الوقفة إستعدادهم تقديم الغالي والنفيس ودعم الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته.

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