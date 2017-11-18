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تدشين توزيع 10 آلاف حقيبة مدرسية بمحافظة الجوف
[18/نوفمبر/2017]
الجوف - سبأ :

دشن محافظ الجوف سام علي الملاحي اليوم بمديرية المراشي حملة توزيع 10 آلاف حقيبة مدرسية للطلاب والطالبات بدعم وتمويل منظمة اليونيسيف.

وفي التدشين أشاد المحافظ الملاحي بجهود منظمة اليونيسف في دعم مثل هذه المشاريع التي تخدم الطلاب ضمن حملة العودة إلى المدارس .. داعيا أولياء الأمور للدفع بإبنائهم إلى المدارس .

وتحتوي الحقيبة المدرسية على حقيبة على دفاتر وأقلام ومساطر وكءا أقلام ملونة ممولة من اليونيسيف ضمن برنامج الدعم التربوي .

حضر التدشين مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور صالح المياح ونائب مدير المكتب وعدد من مدراء إدارات التربية بالمديريات .

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