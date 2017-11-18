إستهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان

نجران - سبأ :

إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفا مدفعيا إستهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الشبكة .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة والشرفة وحصن الحماد، كما إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وأكد المصدر تدمير آلية عسكرية محملة بمرتزقة الجيش السعودي في مرتفعات رجلا بنجران.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الغاوية وملحمة بجيزان.



وبين المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا كمينان محكمان على دورية سعودية بجيزان أدى إلى تدمير آلية عسكرية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على مواقع الشرفة بنجران.

[18/نوفمبر/2017]سبـأ