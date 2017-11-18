ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:20:48م
مجلس النواب يعقد اجتماعاً مشتركاً مع الحكومة
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيي علي الراعي وبحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور وعدد من أعضاء الحكومة.
روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد إقتراح ياباني بشأن سورية
إستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) اليوم السبت ضد محاولة للدول الغربية بتمرير اقتراح لليابان بتمديد آلي لبعثة التحقيق المشتركة في استخدام أسلحة كيميائية في سورية كونه لا يراعي التعديلات التي تطالب بها.
فولكسفاجن تعلن عن خطة بـ 34 مليار يورو لريادة سوق السيارات الكهربائية
أعلنت شركة فولكسفاجن الالمانية لصناعة السيارات عن خطة إنفاق بقيمة 34 مليار يورو (40 مليار دولار) بهدف الاسراع من وتيرة جهودها للتربع في مركز ريادي عالمي في قطاع السيارات الكهربائية.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وقفة بمديرية المراشي بالجوف تندد بجرائم العدوان
تدشين توزيع 10 آلاف حقيبة مدرسية بمحافظة الجوف
إستهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان
مسيرة حاشدة بحجة للتنديد بإستمرار جرائم العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مسيرة حاشدة بحجة للتنديد بإستمرار جرائم العدوان
[18/نوفمبر/2017]
حجة - سبأ :

نظمت بمدينة حجة اليوم مسيرة حاشدة للتنديد بإستمرار جرائم العدوان وآخرها مجزرتي السوق الشعبي بمنطقة الجر بمديرية عبس وحافلة المسافرين بمنطقة الخميس بمديرية الزهرة بالحديدة، والتي راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى.

واستنكر أبناء مدينة حجة في المسيرة التي جابت شوارع المدينة، وشارك فيها قيادات السلطة المحليةبالمحافظة وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والمكاتب التنفيذية والشخصيات الإجتماعية والمنظمات المدنية، صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية في تحد سافر لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

ونددوا بإصرار قوى الإستكبار في قتل أبناء الشعب اليمني بإحكام الحصار عبر إغلاق كل المنافذ والمطارت والموانئ وتعطيل خطوط الملاحة الجوية لمنع دخول الغذاء والدواء والمواد الاساسية.

وأكد بيان صادر عن المشاركين في المسيرة أن المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمنيين وتدمير مقدراتهم، لن تزيد الشعب اليمني إلا تماسكا وصمودا وقوة وعزما على مواجهة العدوان ومرتزقته ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

واستنكر البيان تواطؤ الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مع تحالف العدوان في إستمرار هده الجرائم .. داعيا كل أحرار العالم للوقوف مع مظلومية الشعب اليمني والضغط على المجتمع الدولي لإيقاف العدوان ورفع الحصار .

وحيا البيان الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف والإنجازات التي حققتها القوة الصاروخية والدفاع الجوي.

وأكد البيان أهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان .. داعيا كافة أبناء الشعب إلى التحرك الفاعل وإستمرار التعبئة العامة والحشد لرفد وإسناد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
وقفة بمديرية المراشي بالجوف تندد بجرائم العدوان
تدشين توزيع 10 آلاف حقيبة مدرسية بمحافظة الجوف
إستهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان
نقابية شركة النفط بالحديدة تدعوا للمشاركة في مسيرة التنديد بإغلاق الموانئ
مناقشة آلية عمل فريق تحليل النزاعات بمديرية جبلة بإب
إجتماع بالأحوال المدنية يناقش تعزيز التعاون المعلوماتي
تنفيذي الحديدة يستعرض الترتيبات للمسيرة الجماهيرية التي ستقام غدا
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعملية نوعية في تعز
الخارجية تعبر عن قلقها حول وضع ومصير الدكتور عبده الفرزعي وأسرته
نقابية عمال المياه بالحديدة تدين إغلاق العدوان للموانئ
العدوان السعودي على اليمن
وقفة بمديرية المراشي بالجوف تندد بجرائم العدوان
[18/نوفمبر/2017]
مسيرة حاشدة بحجة للتنديد بإستمرار جرائم العدوان
[18/نوفمبر/2017]
نقابية عمال المياه بالحديدة تدين إغلاق العدوان للموانئ
[18/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 12 غارة على حرض وميدي
[18/نوفمبر/2017]
مؤتمر صحفي حول إغلاق العدوان لموانئ البحر الأحمر
[18/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by