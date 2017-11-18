محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة حاشدة بحجة للتنديد بإستمرار جرائم العدوان حجة - سبأ :

نظمت بمدينة حجة اليوم مسيرة حاشدة للتنديد بإستمرار جرائم العدوان وآخرها مجزرتي السوق الشعبي بمنطقة الجر بمديرية عبس وحافلة المسافرين بمنطقة الخميس بمديرية الزهرة بالحديدة، والتي راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى.



واستنكر أبناء مدينة حجة في المسيرة التي جابت شوارع المدينة، وشارك فيها قيادات السلطة المحليةبالمحافظة وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والمكاتب التنفيذية والشخصيات الإجتماعية والمنظمات المدنية، صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية في تحد سافر لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



ونددوا بإصرار قوى الإستكبار في قتل أبناء الشعب اليمني بإحكام الحصار عبر إغلاق كل المنافذ والمطارت والموانئ وتعطيل خطوط الملاحة الجوية لمنع دخول الغذاء والدواء والمواد الاساسية.



وأكد بيان صادر عن المشاركين في المسيرة أن المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمنيين وتدمير مقدراتهم، لن تزيد الشعب اليمني إلا تماسكا وصمودا وقوة وعزما على مواجهة العدوان ومرتزقته ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



واستنكر البيان تواطؤ الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مع تحالف العدوان في إستمرار هده الجرائم .. داعيا كل أحرار العالم للوقوف مع مظلومية الشعب اليمني والضغط على المجتمع الدولي لإيقاف العدوان ورفع الحصار .



وحيا البيان الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف والإنجازات التي حققتها القوة الصاروخية والدفاع الجوي.



وأكد البيان أهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان .. داعيا كافة أبناء الشعب إلى التحرك الفاعل وإستمرار التعبئة العامة والحشد لرفد وإسناد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبـأ [18/نوفمبر/2017]سبـأ