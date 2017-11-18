[18/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
أدانت اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية فرع الحديدة إغلاق تحالف العدوان ميناء الحديدة ومنع سفن الإغاثة والسفن التجارية من الدخول لموانئ الحديدة.
وطالبت اللجان النقابية في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه بإيقاف العدوان ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.
وناشد المنظمات والهيئات الدولية القيام بدورها والضغط بكل الوسائل لإيقاف العدوان وإعادة فتح الميناء وبما يسهل حصول المواطن على الغذاء والدواء والعمل على حل القضايا الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني .
ودعت كافة العاملين بشركة النفط وفروعها إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة الحاشدة غدا الأحد للتنديد بقرار دول تحالف العدوان إغلاق موانئ البحر الأحمر.
سبـأ