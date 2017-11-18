[18/نوفمبر/2017]
إب - سبأ :
ناقش إجتماع اليوم بمحافظة إب ضم السلطة المحلية بمديرية جبلة وفريق الوسطاء المحليين، آلية عمل الفريق في تحليل النزاعات وتيسير الحوار الخاص بمشروع بناء السلام بالمديرية.
وفي الاجتماع الذي ضم مدير مديرية جبلة محمد المريسي، استعرض منسق منظمة البحث عن أرضية مشتركة بالمحافظة خالد باقاسي أهداف المشروع الخاص بمعالجة قضايا النزاعات المجتمعية الذي ينفذ حاليا بالمديرية.
وأشار إلى الدور المؤمل من السلطة المحلية في تسهيل عمل الفريق بحسب خطة العمل التي تستمر ثلاثة أشهر.
فيما تطرق الشريك المحلي للمنظمة أحمد محمد المطري إلى آلية النزول الميداني لفرق الوسطاء والمهام التي سيقومون بها.. لافتا إلى أن الهدف من المشروع الإسهام في دعم الاستقرار وتعزيز التماسك والنسيج المجتمعي على المستوى المحلي.
وفي الاجتماع أكد مدير المديرية استعداد السلطة المحلية تسهيل مهام فرق الوسطاء لإجراء المسوحات وتمكين الفريق من إنجاز مهامه.
وثمن جهود المنظمة وما تقوم به من دور فيما يتعلق بحل قضايا النزاعات بالمديرية.
سبـأ