إجتماع بالأحوال المدنية يناقش تعزيز التعاون المعلوماتي

صنعاء - سبأ :

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة الوكيل المساعد للبحث الجنائي بوزارة الداخلية اللواء حسن قباص، سبل تعزيز التعاون المعلوماتي بين مصلحة الأحوال المدنية ومختلف مصالح وإدارات وزارة الداخلية.



وأكد الإجتماع الذي ضم وكيل مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد الحاكم ومدير عام تقنية المعلومات بالوزارة العميد زيد الحوثي وعدد من مدراء العموم بالمصلحة، أهمية توسيع جوانب التعاون بما يسهم في خدمة الأمن والإستقرار.

وفي الإجتماع أشاد الوكيل قباص بمستوى التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة .. معبراً عن إرتياحه بما لمسه من إنسيابية العمل والإنضباط في مصلحة الاحوال المدنية.



وأكد أهمية توسيع مجالات التعاون بين المصلحة ومختلف الجهات ذات العلاقة للإسهام في تكامل المعلومات والبيانات ودقتها.



من جانبه أكد اللواء الحاكم إستعداد قيادة المصلحة تذليل كافة الصعوبات وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة في البحث الجنائي وتقنية المعلومات وغيرها من المصالح في وزارة الداخلية لما لذلك من أهمية في العمل الأمني.

إلى ذلك أوضح مصدر بمصلحة الأحوال المدنية أن المصلحة وفي إطار تقديم خدماتها للمواطنين تعاملت اليوم مع تسعة آلاف و998 طلباً بالمنظومة.



وبين المصدر أن عدد الطلبات التي تم إستقبالها من جميع الفروع أربعة آلاف و992 طلبا، بينما بلغ عدد الطلبات التي تم معالجتها ألف و962 طلبا تتمثل في مطابقة البصمة والتحري والمراجعة والموافقة وإصدار الرقم الوطني .



وأشار إلى أن ألف 485 من الطلبات التي تم مطابقة البصمة وجاهزة للتحري وإصدار الرقم الوطني، وألف و545 من الطلبات الجاهزة للمعالجة ومطابقة البصمات .

وأكد المصدر حرص المصلحة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المحافظات، والعمل بما يلبي تسريع وتيسير معاملات استصدار الوثائق الرسمية .

[18/نوفمبر/2017]سبـأ