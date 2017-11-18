[18/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
استعرض المكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم الترتيبات للمسيرة الجماهيرية التي ستقام غد الأحد بالمحافظة تنديدا بإغلاق ميناء الحديدة ومنع سفن الإغاثة والتجارة من الدخول للميناء.
وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية وتنمية الموارد عبد الجبار احمد محمد، أهمية المشاركة الواسعة في المسيرة للمطالبة بفتح ميناء الحديدة أمام سفن الإغاثة والتجارة.
ودعا الاجتماع كافة أبناء المحافظة إلى المشاركة في المسيرة للتعبير عن رفضهم بما تقوم به دول العدوان من إغلاق للمنافذ البرية والبحرية والجوية وحرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء والمطالبة بإيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر.
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