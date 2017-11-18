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آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:31:44م
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  محلي
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعملية نوعية في تعز
[18/نوفمبر/2017]
تعز - سبأ :

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية موزع محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع مرتزقة العدوان شرق الهاملي بمديرية موزع، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإحراق آلية عسكرية .

وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا إستهدف تجمعات وخيام لمرتزقة العدوان شمال معسكر خالد، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .. لافتا إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت أيضا تجمعات للمرتزقة في المفاليس بحيفان ومعسكر الإمام بذوباب.


وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين جنوب معسكر خالد بمديرية موزع.

سبـأ
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