الخارجية تعبر عن قلقها حول وضع ومصير الدكتور عبده الفرزعي وأسرته



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدكتور الفرزعي الذي يعمل طبيب جراح في أحد المستشفيات بالموصل, أفادت مصادر مقربة من عائلته بمداهمة عناصر من الشرطة الإتحادية العراقية لدى شنها عملياتها الأخيرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، منزله والتحفظ عليه هو وأسرته ومن ثم تعرض وأفراد أسرته للإعتقال واقتيادهم إلى منطقة خارج مكان إقامتهم وإطلاق النار عليهم مما أودى بحياة زوجته وأحد أبنائه.



ولفت المصدر إلى أنه ورغم تواصل السفارة اليمنية في بغداد مع السلطات العراقية الشقيقة والإستفسار عن المواطن الفرزعي وطلب معرفة ملابسات الموضوع، وكذا تواصل وزارة الخارجية اليمنية بصنعاء بلجنة الصليب الأحمر الدولي عبر مكتبها بصنعاء للوقوف على ملابسات الموضوع، فإن السلطات العراقية لا زالت تلتزم الصمت ولم ترد على الإستفسارات والمراسلات حتى اليوم.



وطالب المصدر السلطات العراقية الشقيقة بالإفادة عن مصير المواطن اليمني المذكور وإتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن الحفاظ على حياته ومن تبقى من أسرته وسرعة الإفراج عنهم وترتيب نقلهم إلى اليمن أو أي بلد مجاور حسب رغبتهم، خاصة وأن الجانب العراقي لم يذكر أو يبلغ عن أي شبهة إرتباط بأي تنظيمات إرهابية أو أي جماعة خارجة عن القانون.



وجدد المصدر التأكيد على أن وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ لا زالت بصدد متابعة موضوع المواطن اليمني الفرزعي عبر لجنة الصليب الأحمر الدولي .. معبرا على ثقة في أن وزارة الخارجية العراقية الشقيقة ستولي أهمية قصوى متابعة جهود الإفراج عن المواطن اليمني الدكتور الفرزعي وضمان سلامته ومن تبقى من أفراد عائلته في إطار العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين اليمني والعراقي.

[18/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ :أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية عن قلقه البالغ حول وضع ومصير المواطن اليمني الدكتور عبده صالح أحمد الفرزعي وأفراد أسرته, والمقيم منذ أكثر من عشرين عاماً بالجمهورية العراقية الشقيقة.سبـأ