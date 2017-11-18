مجلس النواب يعقد اجتماعاً مشتركاً مع الحكومة واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيي علي الراعي وبحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور وعدد من أعضاء الحكومة. روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد إقتراح ياباني بشأن سورية إستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) اليوم السبت ضد محاولة للدول الغربية بتمرير اقتراح لليابان بتمديد آلي لبعثة التحقيق المشتركة في استخدام أسلحة كيميائية في سورية كونه لا يراعي التعديلات التي تطالب بها. فولكسفاجن تعلن عن خطة بـ 34 مليار يورو لريادة سوق السيارات الكهربائية أعلنت شركة فولكسفاجن الالمانية لصناعة السيارات عن خطة إنفاق بقيمة 34 مليار يورو (40 مليار دولار) بهدف الاسراع من وتيرة جهودها للتربع في مركز ريادي عالمي في قطاع السيارات الكهربائية. تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.