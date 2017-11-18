[18/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
أدانت اللجنة النقابية لعمال وموظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة إغلاق تحالف العدوان السعودي الأمريكي لموانئ البحر الأحمر.
ونددت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بجرائم العدوان بحق أبناء الشعب اليمني والحصار الجائر منذ ما يقارب ثلاثة أعوام .. مطالبا الهيئات والمنظمات الدولية وشرفاء أحرار العالم بإدانة هذه الجرائم والعمل على إيقافها وإنقاذ الشعب اليمني من حرب الإبادة الجماعية .
ودعت اللجنة النقابية كافة أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة المقرر تنظيمها غدا الأحد للتنديد بإعلان تحالف العدوان إغلاق موانئ البحر الأحمر.
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