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آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:31:44م
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سبأ تهنئ شبكة المسيرة الإعلامية بتدشين قناة المسيرة مباشر
[18/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

هنأت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، شبكة المسيرة الإعلامية بتدشينها قناة المسيرة مباشر، كأول قناة في اليمن تعنى بالبث المباشر وإضافة نوعية لوسائل الإعلام الوطنية.

وفي بيان التدشين أوضح رئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة محمد عبد السلام أن أطلاق قناة المسيرة مباشر يأتي في إطار التطوير المستمر للشبكة كماً وكيفاً بما يمكنها من المواكبة الإعلامية لما يقدمه الشعب اليمني من عطاء في مواجهة أعتى عدوان وحصار.

وبين أن تدشين قناة المسيرة مباشر يهدف إلى تغطية أوسع لواقع اليمن في مختلف المجالات وكذا الأحداث في المنطقة والعالم لحظة بلحظة مع التركيز على القضية الفلسطينية وما يتصل بها من أحداث وفعاليات إقليمية ودولية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح مجال أوسع لتغطية محلية وإقليمية ودولية للكثير من الفعاليات السياسية والأنشطة الاجتماعية إلى جانب الأفلام الوثائقية الهادفة والتقارير المتنوعة والمحاضرات التربوية والتثقيفية.

ولفت محمد عبد السلام إلى أن شبكة المسيرة تطمح من خلال هذه الخطوة الإعلامية أن تكون قضية الشعب اليمني حاضرةً دوما في عالم لا مكان فيه لمن لا حضور له على كافة الصعد.

سبـأ
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