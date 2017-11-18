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مرضى الكلى بالمحويت يطالبون بإجراء صيانة لأجهزة الغسيل
[18/نوفمبر/2017]
المحويت - سبأ :

طالب مرضى الفشل الكلوي بمحافظة المحويت الجهات ذات العلاقة سرعة صيانة وإصلاح أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري.

وأكدوا في بيان المناشدة أن أكثر من 200 حالة مهددة بالموت نتيجة تعطل أجهزة الغسيل الكلوي بمركز غسيل الكلى الصناعية بالمستشفى الجمهوري .. داعيا الجهات المعنية إلى سرعة إجراء أعمال الصيانة للأجهزة الخاصة بالغسيل الكلوي.

وأشار البيان إلى أن عدد ستة أجهزة من إجمالي عشرة يمتلكها المركز أصبحت معطلة كليا إضافة إلى أعطال في محطة المركز، مما يتطلب سرعة تدخل وزارة الصحة بإلزام الشركة المتعهدة بصيانة وإصلاح أجهزة المركز.

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