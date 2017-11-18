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وقفة لموظفي وعمال موانئ البحر الأحمر تندد بإغلاق الموانئ
[18/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

نفذ موظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإغلاق دول تحالف العدوان موانئ البحر الأحمر.

وفي الوقفة التي شارك فيها عدد من عمال ونقابيي موانئ البحر الأحمر.. أكد وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ووكيلا المحافظة لشئون الإعلام علي قشر والشئون المالية وتنمية الموارد عبد الجبار أحمد محمد، أن إغلاق تحالف العدوان للمنافذ والموانئ، جريمة إنسانية تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

كما أكد إستمرار صمود أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان ودعم جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة هذا الإجراء اللا إنساني من قبل دول العدوان في ظل صمت وعجز الأمم المتحدة لإيقاف هذه الجرائم والإعتداءات التي تهدد أكثر من 20 مليون يمني بالمجاعة جراء نفاد المخزون الغذائي بحسب الإحصائيات الأممية.

وأدان البيان منع قوات تحالف العدوان من دخول السفن الإغاثية والتجارية إلى مينائي الحديدة والصليف .. مؤكدا أن إستمرار العدوان في إرتكاب الجرائم بحق الشعب وآخرها منع دخول سفن الإغاثة والتجارة إلى مينائي الحديدة والصليف، دليل فاضح على عنجهية تحالف العدوان وغطرسته وتعمده في تجويع الشعب اليمني .

وأهاب البيان بالضمير العالمي الوقوف إلى جانب الشعب اليمني والضغط على دول الإستكبار لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها والتي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

ودعا البيان كافة أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية التي ستنظم يوم غد الأحد للتنديد بجرائم العدوان وآخرها جريمة إغلاق موانئ البحر الأحمر.

حضر الوقفة نواب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومدير ميناء المخا قاسم مهدي.

سبـأ
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