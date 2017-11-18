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مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يستنكر إستهدف العدوان حافلة ركاب في الزهرة
[18/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:
استنكر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة إستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي حافلة ركاب بمنطقة خميس الواعضات بمديرية الزهرة، ما أدى إلى إستشهاد ستة مواطنين وإصابة 13 آخرين معظمهم إصاباتهم خطيرة.

وأدان مكتب حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استمرار  تحالف العدوان في إرتكاب أبشعِ الجرائمِ بحق الشعب اليمني واستهداف المناطق الآهلة بالسكان وإمعانه في تدمير الممتلكات العامة والخاصة في ظل صمت دولي مُعيب.

واعتبر إستهداف طيران العدوان للركاب الآمنين، انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يجرِّم استهداف سيارات ومنازل المدنيين والأحياء الشعبية والمُنشآت المدنية.

وحمل البيان تحالف العدوان المسئوليةَ عن الجريمة وسابقاتها .. مطالباً بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم

كما حمل البيان منظمةَ الأممِ المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليةَ صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها، ممَّا شجع تحالف العدوان على ارتكاب المزيد من جرائمِ الحرب بحق الشعب اليمني وبصورةٍ أكثر وحشيةً .

وجدد البيان الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المُرتكبة بحق الشعب اليمني.
سبأ
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