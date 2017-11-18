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آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:16:00م
مجلس النواب يعقد اجتماعاً مشتركاً مع الحكومة
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيي علي الراعي وبحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور وعدد من أعضاء الحكومة.
روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد إقتراح ياباني بشأن سورية
إستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) اليوم السبت ضد محاولة للدول الغربية بتمرير اقتراح لليابان بتمديد آلي لبعثة التحقيق المشتركة في استخدام أسلحة كيميائية في سورية كونه لا يراعي التعديلات التي تطالب بها.
فولكسفاجن تعلن عن خطة بـ 34 مليار يورو لريادة سوق السيارات الكهربائية
أعلنت شركة فولكسفاجن الالمانية لصناعة السيارات عن خطة إنفاق بقيمة 34 مليار يورو (40 مليار دولار) بهدف الاسراع من وتيرة جهودها للتربع في مركز ريادي عالمي في قطاع السيارات الكهربائية.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
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  عربي ودولي
رئيس الحكومة التونسية يجري تعديلا وزاريا محدودا  
[18/نوفمبر/2017] تونس - سبأ:
اعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم عن تعديل وزاري محدود شمل حقيبتين.

وعين يوسف الشاهد ، الذي يرأس حكومة ائتلافية عماد الحمامي، الوزير السابق للصناعة، وزيرا للصحة، بينما عين سليم الفرياني وزيرا للصناعة.

وظل منصب وزير الصحة شاغرا منذ وفاة الوزير السابق سليم شاكر في الثامن من أكتوبر الماضي،
وشغله لاحقا منذ السادس من نوفمبر الجاري وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالنيابة.

يذكر ان الشاهد أجرى تعديلا وزاريا موسعا في سبتمبر الماضي شمل 13 حقيبة.
سبأ
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