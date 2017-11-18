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رئيس الحكومة التونسية يجري تعديلا وزاريا محدودا
[18/نوفمبر/2017] تونس - سبأ:
اعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم عن تعديل وزاري محدود شمل حقيبتين.
وعين يوسف الشاهد ، الذي يرأس حكومة ائتلافية عماد الحمامي، الوزير السابق للصناعة، وزيرا للصحة، بينما عين سليم الفرياني وزيرا للصناعة.
وظل منصب وزير الصحة شاغرا منذ وفاة الوزير السابق سليم شاكر في الثامن من أكتوبر الماضي،
وشغله لاحقا منذ السادس من نوفمبر الجاري وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالنيابة.
يذكر ان الشاهد أجرى تعديلا وزاريا موسعا في سبتمبر الماضي شمل 13 حقيبة.
سبأ