إفتتاح معرض الكتاب بجامعة إب [18/نوفمبر/2017] إب - سبأ:

أفتتح وكيل محافظة إب علي الزنم اليوم بنيابة شؤون الطلبة بجامعة إب معرض الكتاب للعام الجامعي 2017-2018م الذي يضم أكثر من 5 آلاف عنوان في مختلف التخصصات.



وفي الافتتاح أكد وكيل المحافظة أن هذا المعرض الذي يستمر 15 يوما سيساهم في تسهيل عملية البحث عن المعرفة العامة والتخصصية خاصة في ظل العدوان والحصار المطبق الذي يهدف إلى تجهيل الشعب اليمني.



من جانبه أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي أن العلاقة الوطيدة بين الإنسان والكتاب الورقي ستبقى ذات قيمة حتى في ظل إمكانية الحصول على الكتب الإلكترونية.



بدوره أوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان أن هذا المعرض يمثل فرصة للباحثين في برامج الدراسات العليا من للاستفادة من العناوين ذات الصلة بتخصصاتهم المختلفة.



حضر التدشين عميد كلية الآداب الدكتور عارف الرعوي ومدير المعرض طه الحداد ومنسق المعرض عدنان الإرياني وعدد من الأكاديميين والإداريين والطلبة.

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