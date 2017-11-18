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مناقشة آلية النزول الميداني لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان بصنعاء
[18/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل محافظة صنعاء للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر آلية النزول الميداني لحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن العدوان بمركز المحافظة والمديريات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام الوحدة الهندسية المهندس نايف العوش الصعوبات التي واجهت العمل خلال الفترة الماضية والسبل الكفيلة بمعالجتها.
ووافق الاجتماع على ضرورة تشكيل ثلاث فرق للنزول الميداني وإعداد واعتماد نموذج وآلية موحدة لعملية الحصر. . مؤكدا على ضرورة حصر كل الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المتضررة بصورة مباشرة او غير مباشرة.
وأكد الاجتماع اهمية العمل وفق الاسس والمرجعيات الخاصة بمجلس اعادة اعمار محافظة صنعاء وعلى اسس فنية وهندسية ومالية موحدة.. مؤكدا أهمية تدريب الفرق الميدانية الخاصة بعملية المسح والتقييم والعمل وفق خطة مزمنة كفيلة بإنجاز العمل بحسب الموعد.
حضر الاجتماع نائب مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومدراء الوحدات الهندسية في المديريات ومهندسي مكتب التخطيط في المحافظة.
سبأ