وزير الخارجية يثمن مواقف سلطنة عمان تجاه اليمن [18/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، تثمين الجمهورية اليمنية قيادةً وحكومةً وشعباً لمواقف سلطنة عُمان الشقيقة إزاء العدوان المفروض على اليمن، الداعي إلى الحوار والحل السلمي العادل والمستدام.



وأشاد وزير الخارجية في برقية تهنئة للمسئول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عٌمان الشقيقة الوزير يوسف بن علوي بمناسبة إحتفال الشعب العماني الشقيق بالعيد الوطني الـ 47، بمواقف السلطنة النبيلة في تخفيف المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان والحصار والتي تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



كما أكد أن هذه المواقف ستكتب بأحرف من نور في تاريخ اليمن المعاصر، وهي محل إعتزاز وإجلال وتقدير أبناء الشعب اليمني كافة الذي لن ينسى لعُمان وقيادتها الرشيدة وقوفها إلى جانبه خلال فترة العدوان والمحنة التي يمر بها.



وأشار الوزير شرف إلى أن هذه المناسبة تأتي وقد تحقق لسلطنة عُمان الشقيقة الكثير من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان.

سبأ