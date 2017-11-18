رئيس هيئة الأركان يتفقد الجرحى في المستشفى العسكري بصنعاء [18/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري ومعه نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن علي حمود الموشكي اليوم جرحى الجيش واللجان الشعبية في المستشفى العسكري بصنعاء.



واطلع اللواء الركن الغماري واللواء الركن الموشكي ومعهما قائد قوات العمليات الخاصة اللواء الركن حسين الروحاني على أحوال الخدمة الطبية المقدمة للجرحى وفي مقدمتهم قائد اللواء 115 مشاة العميد عبد الولي الجابري الذي أصيب وهو يؤدي واجبه في مواجهة العدوان ومرتزقته بجبهة الشقب بمحافظة تعز.



وأشادوا بالأدوار البطولية التي إجترحها الجرحى في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وسيادته وشجاعتهم وإقدامهم وثباتهم في مواجهة جحافل الغزاة والمعتدين ومرتزقتهم.



وأكد رئيس الأركان أن الانتصارات التي تتحقق يوما بعد يوم في كافة جبهات الإباء والصمود بفضل صمود ويقظة منتسبي الجيش واللجان الشعبية والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء والجرحى الذين جادوا بأنفسهم ودمائهم من أجل الانتصار لوطنهم وقضيته العادلة.



وعبر عن إعتزاز الشعب اليمني بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات ساحقة في كافة الجبهات وخاصة جبهات ما وراء الحدود التي لقنوا فيها العدو هزائم نكراء جعلته يعيش حالة إنهزام نفسي ومعنوي هي أشد فتكاً من الهزائم التي مني بها في مقاتليه وعُدته وعتاده.



وأكد اللواء الغماري أن العدوان سينكسر بفضل إرادة الشعب اليمني الذي يقف مساندا وداعما لكافة جبهات المواجهة في مختلف أنواع الدعم المادي والمعنوي .



وأعرب عن الشكر والتقدير لقيادة الخدمات الطبية العسكرية وإدارة المستشفى العسكري العام وكافة الطواقم والكوادر الطبية والفنية والعاملين في المستشفى على جهودهم في تقديم الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية للجرحى والمرضى .. موضحا أن معنويات الجرحى عالية وتعكس ما يتلقونه من إهتمام ورعاية طبية وعلاجية.



إلى ذلك التقى رئيس هيئة الأركان العامة ونائبه خلال الزيارة رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي اللواء علي محمد الكحلاني ومدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد ناصر القعود ومستشار رئيس الأركان العقيد الركن عبد الكريم سفيان ومدير المستشفى العسكري العميد الركن علي سعيد الوحش ومدراء المستشفيات العسكرية وعدد من القيادات والكوادر الطبية العسكرية.



ناقش اللقاء القضايا المرتبطة بأداء الخدمات الطبية والمستشفيات العسكرية ومتطلبات تعزيز مستوى الأداء الطبي فيها .



وأكد رئيس الأركان ونائبه أن قيادة الوزارة ورئاسة هيئة الأركان العامة ستعملان على توفير المستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة وما تتطلبه المستشفيات العسكرية من إحتياجات وتجهيزات لتنفيذ مهامها وبما يمكنها من إجراء كافة العمليات في مختلف التخصصات.



وحثا قيادة الخدمات الطبية وإدارات المستشفيات على مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات الطبية المتميزة .. مشيدا بإستمرار صمودهم والعمل بروح الفريق الواحد مهما كانت الصعوبات.



من جهتهم أكد رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي ومدير الخدمات الطبية ومدراء المستشفيات العسكرية عزمهم في مواصلة أداء مهامهم الطبية والعلاجية وتقديم الرعاية للجرحى والمرضى.

سبأ