وزير النقل يؤكد وجود بدائل لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي [18/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكد وزير النقل زكريا الشامي أنه يتم العمل حاليا لإعادة تشغيل الخدمة لمطار صنعاء الدولي لإستقبال الرحلات الإنسانية والإغاثية.



وأشار الوزير الشامي في إجتماع عقد اليوم بصنعاء بحضور وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد عبدالقادر، إلى أهمية تشغيل مطار صنعاء الدولي الذي تعرضت منظومة الإرشاد الملاحي للطائرات لإستهداف من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي.



وأبدى الإستعداد لتسهيل عمل الفريق الفني اليمني التابع لهيئة الطيران المدني والأرصاد في وضع الحلول والبدائل اللازمة لإعادة الخدمة وتشغيل مطار صنعاء الدولي في أقرب وقت.



وأشاد وزير النقل بكفاءات العاملين والفنيين بهيئة الطيران المدني والأرصاد وجهودهم التي يبذلونها في سبيل تقديم الخدمات رغم إستمرار العدوان في إستهداف المطارات والمنشآت والأجهزة الفنية والملاحية والإرصاد.



وشدد على أهمية تفعيل لجنة الطوارئ التابعة للهيئة ورفع تقارير عن ما تم إنجازه للوزارة.



وناقش الإجتماع الأوضاع الفنية لمطار صنعاء الدولي في ظل إستمرار العدوان في إستهداف مطار صنعاء الدولي وأجهزته الملاحية والفنية بالإضافة إلى مناقشة خطة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد للعام 2018م.



وتطرق الإجتماع إلى الترتيبات الخاصة بعقد حلقات نقاش نهاية نوفمبر الجاري بهدف فضح جرائم العدوان على اليمن ومناشدة المجتمع الدولي بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.

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