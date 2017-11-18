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أرسنال يفوز على توتنهام في قمة شمال لندن
[18/نوفمبر/2017] لندن - سبأ :


حقق فريق أرسنال فوزا على جاره توتنهام 2 -0 في قمة شمال لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم.

وأحرز ثنائية "الغانرز"، المدافع الدولي الألماني شكودرن موستافي، والمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، في الدقيقتين (36 و41).

ورفع آرسنال رصيده بهذا الفوز إلى 22 نقطة، في المركز الخامس مؤقتا، بفارق الأهداف خلف تشيلسي، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم، مضيفه وستهام، فيما توقف رصيد توتنهام عند 23 نقطة، في المركز الثالث.

وتقام اليوم عدة مباريات في إطار منافسات المرحلة الـ12 من "البريمير ليغ"، من أبرزها لقاء المتصدر مانشستر سيتي مع مضيفه ليستر سيتي، ومواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون، ومباراة مانشستر يونايتد (الوصيف) ضد نيوكاسل يونايتد.

سبأ
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