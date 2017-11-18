رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعلان وفاة اسطورة رفع الأثقال التركي نعيم سليمان أوغلو عن 50 سنة







توفي اللاعب الأولمبي التركي بطل رفع الأثقال نعيم سليمان أوغلو اليوم السبت عن عمر يناهز 50 سنة في مستشفى بمدينة إسطنبول.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية إن سليمان أوغلو توفي في قسم العناية المركزة الذي كان فيها منذ 28 سبتمبر الماضي، بسبب قصور كبدي.



وكان سليمان أوغلو خضع لعملية جراحية في 11 نوفمبر الجاري، عقب تعرضه لنزيف في الدماغ.



وسجّل الربّاع سليمان أوغلو اسمه في تاريخ الرياضة على مستوى العالم وتركيا بعد تحقيقه المركز الأول ثلاث مرات في مجال رفع الأثقال (سول 1988م) و(برشلونة 1992م) و(أتلانتا 1996م).

سبأ [18/نوفمبر/2017] اسطنبول – سبأ :سبأ