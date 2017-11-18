ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:34:46م
السياحة والترويج تحملان المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه استهداف المطارات وزيادة المعاناة الانسانية لليمنيين
حملت وزارة السياحة ومجلس الترويح السياحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن كامل المسؤولية تجاه ما تتعرض له المطارات اليمنية المدنية من استهداف مباشر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.
روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد إقتراح ياباني بشأن سورية
إستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) اليوم السبت ضد محاولة للدول الغربية بتمرير اقتراح لليابان بتمديد آلي لبعثة التحقيق المشتركة في استخدام أسلحة كيميائية في سورية كونه لا يراعي التعديلات التي تطالب بها.
فولكسفاجن تعلن عن خطة بـ 34 مليار يورو لريادة سوق السيارات الكهربائية
أعلنت شركة فولكسفاجن الالمانية لصناعة السيارات عن خطة إنفاق بقيمة 34 مليار يورو (40 مليار دولار) بهدف الاسراع من وتيرة جهودها للتربع في مركز ريادي عالمي في قطاع السيارات الكهربائية.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وزير النقل يؤكد وجود بدائل لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي
طلاب مدارس شبام كوكبان ينددون بإستمرار جرائم العدوان
أرسنال يفوز على توتنهام في قمة شمال لندن
إعلان وفاة اسطورة رفع الأثقال التركي نعيم سليمان أوغلو عن 50 سنة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
باكستان: العثور على خمس جثث لأشخاص تم قتلهم بالرصاص
[18/نوفمبر/2017] إسلام آباد - سبأ:
أعلنت سلطات الامن الباكستانية عن عثورها على خمسة جثث أخرى اليوم، من إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد تم إعدامها برمي الرصاص من قريب، وذلك بعد يومين من العثور على 15جثة مماثلة من نفس الإقليم.

واوضح المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان أنور الحق أن الجثث الخمسة تم العثور عليها من منطقة كيش القريبة من الحدود الإيرانية، مضيفًا أن الضحايا قُتلوا بالرصاص قبل يومين.

وذكر أن محصلة الجثث التي تم العثور عليها خلال اليومين الماضيين في إقليم بلوشستان قد ارتفعت إلى 20 جثة، وجميعها لأشخاص ينتمون إلى إقليم البنجاب، ويبدوا أنهم كانوا في طريقهم إلى إيران للهروب منها إلى تركيا ومنها إلى الدول الأوربية.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد إقتراح ياباني بشأن سورية
رغم انسحاب امريكا..الدول تبقي على اتفاق المناخ العالمي في مساره
روسيا:عشرات البلاغات عن متفجرات بطريق بوتين
الجيش السوري يعلن إستعادة مناطق جديدة في ريف حماة الشمالي الشرقي
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا شمال الخليل
فتح معبر رفح بإشراف كامل لحكومة الوفاق
زلزال بقوة 9ر6 درجة يضرب إقليم التبت جنوب الصين
فقدان غواصة عسكرية أرجنتينية تحمل طاقما من 44 فردا
الاتحاد الأوروبي يرفع حالة التأهب الأمني خلال فترة الأعياد
الحزب الحاكم في زيمبابوي يدعو موجابي إلى الاستقالة

العدوان السعودي على اليمن
طلاب مدارس شبام كوكبان ينددون بإستمرار جرائم العدوان
[18/نوفمبر/2017]
وقفة إحتجاجية بمديرية الخبت بالمحويت تندد بتصعيد العدوان
[18/نوفمبر/2017]
مكتب حقوق الإنسان بحجة: جريمة العدوان بالجر تثبت تواطؤ المجتمع الدولي
[18/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بغارتين شمال يختل في المخا بتعز
[18/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية عبس بحجة
[18/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by