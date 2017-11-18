باكستان: العثور على خمس جثث لأشخاص تم قتلهم بالرصاص [18/نوفمبر/2017] إسلام آباد - سبأ:

أعلنت سلطات الامن الباكستانية عن عثورها على خمسة جثث أخرى اليوم، من إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد تم إعدامها برمي الرصاص من قريب، وذلك بعد يومين من العثور على 15جثة مماثلة من نفس الإقليم.



واوضح المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان أنور الحق أن الجثث الخمسة تم العثور عليها من منطقة كيش القريبة من الحدود الإيرانية، مضيفًا أن الضحايا قُتلوا بالرصاص قبل يومين.



وذكر أن محصلة الجثث التي تم العثور عليها خلال اليومين الماضيين في إقليم بلوشستان قد ارتفعت إلى 20 جثة، وجميعها لأشخاص ينتمون إلى إقليم البنجاب، ويبدوا أنهم كانوا في طريقهم إلى إيران للهروب منها إلى تركيا ومنها إلى الدول الأوربية.

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