مكتب الصناعة بصعدة ينفذ حملة تفتيش ورقابة على الأسواق [18/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ:

ينفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صعدة حاليا حملة تفتيش ورقابة على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمهربة وضبط الأسعار وردع المخالفين وفقا للنظام والقانون.



وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة سعد راكان لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن المكتب وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ينفذ نزول ميداني للأسواق والمحال التجارية والبقالات المتخصصة ببيع المواد الغذائية للرقابة على أسعار المواد الغذائية والمنتهية. لافتا إلى أنه تم ضبط عدد من المواد الغذائية والعصائر والبسكويتات والمشروبات الغازية المنتهية الصلاحية.



وأشار إلى أنه تم حجز تلك السلع لإتلافها بعد استكمال الإجراءات القانونية.

