بدء أعمال اللقاء التشاوري للقيادات التربوية والتعليمية بالحديدة [18/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

بدأت بمحافظة الحديدة اليوم أعمال اللقاء التشاوري للقيادات التربوية والتعليمية، لمناقشة تنفيذ مشروع حملة ثبات وإنتصار في مواجهة العدوان في القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة.



يهدف اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام إلى تنفيذ برنامج التعبئة العامة بمشروع حملة ثبات وإنتصار وتعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان وكشف المؤامرات التي تحاك ضد الوطن من قبل تحالف العدوان والتعريف بحجم التضحيات التي يقدمها الجيش واللجان الشعبية للذود عن الوطن وحماية أمنه وإستقراره.



وفي إفتتاح اللقاء أشاد المحافظ حسن أحمد الهيج بالدور الذي يضطلع به المعلمون في مواجهة العدوان من خلال صمودهم لإنجاح العملية التعليمية وإستمرارهم في أداء واجباتهم رغم إستهداف العدوان المدارس والمجمعات والمنشآت التعليمية.



وثمن جهود مكتب التربية والتعليم وإدارة الأنشطة المدرسية في تفعيل أنشطة المدارس عبر إقامة الفعاليات التي تسهم في تعزيز الولاء الوطني في نفوس الطلاب وتعميق حب الوطن والتضحية من أجله.



وألقيت خلال الإفتتاح كلمات من قيادة الحملة لوكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ومدير مكتب التربية عمر محمد بحر ومدير إدارة الأنشطة المدرسية بالمكتب خالد حسن زيد أشارت في مجملها إلى أهمية دور الحملة في تعزيز الولاء الوطني في نفوس الطلاب وتحديهم للعدوان السعودي الأمريكي.



واستعرضت الكلمات برنامج الحملة التي تستمر على مدار العام الدراسي بهدف تعزيز صور الصمود والتصدي لمواجهة العدوان وتوظيف خطة المكتب بما يخدم توجهات وأهداف الحملة في إكتشاف المهارات الفنية والإبداعية لدى الطلاب وتعزيز الجوانب النفسية للتخفيف من آثار العدوان.



حضر اللقاء عدد من مدراء المكاتب التنفيذية في المحافظة ونواب مدير مكتب التربية ومدير الإدارات التعليمية ومسئولي النشاط والإعلام في المديريات.

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