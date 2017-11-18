اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع الإحتياطيات الدولية لروسيا 47.116 مليار دولار منذ مطلع 2017م







أعلنت روسيا عن زيادة إحتياطياتها الدولية بمقدار 47.116 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري لتصل إلى 424.857 مليار دولار.



وذكر موقع (روسيا اليوم) الاخباري اليوم السبت ان بيانات البنك المركزي الروسي أظهرت ارتفاع الاحتياطيات الدولية من 377.741 مليار سجلتها في اول يناير إلى 424.857 مليار دولار في اول نوفمبر الجاري.



واضاف انه بذلك تكون الاحتياطيات المكونة من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، قد نمت خلال الفترة المذكورة بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



واشار الى الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت في عام 2016م بنسبة 2.5 بالمائة، فيما بلغت أعلى مستوى تاريخي لها في بداية أغسطس 2008م بواقع 598 مليار دولار.



وكانت احتياطيات روسيا قد انخفضت خلال العامين الماضيين بسبب تراجع أسعار النفط، التي تعد سلعة رئيسية في صادرات البلاد، ونتيجة العقوبات الغربية المفروضة على خلفية الأزمة الأوكرانية.



لكن الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة وعاد إلى النمو، وأعلن البنك المركزي الروسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه يتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري نحو 1.8 بالمائة، ما يدل على تعافيه بشكل كامل.

سبأ [18/نوفمبر/2017] موسكو – سبأ :سبأ