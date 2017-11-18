اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بريطانيا تبحث فرض ضريبه على منتجات بلاستيكية مضرة بالبيئة







تعتزم بريطانيا فرض ضرائب على المنتجات البلاستيكية المضرة للبيئة التي تستخدم لمرة واحدة، مثل منتجات التغليف وعبوات من البوليستيرين وأكواب القهوة التي ترمى بعد الاستخدام.



وقالت وزارة المالية البريطانية، في بيان اليوم إنها تتوقع أن يشمل بيان الميزانية الذي سيعلنه الوزير فيليب هاموند قريبا مشاورات بشأن فرض ضرائب على المنتجات البلاستيكية المضرة للبيئة.



واضافت الوزارة، أنه "من المتوقع أن يعلن الوزير في الميزانية عن أن ذلك الإجراء والذي سيبحث بالتحديد في فرض ضرائب ورسوم للمساعدة في منع التلوث وحماية البيئة".



وأشار البيان إلى أن تلك الخطوة ستكون استكمالا لفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية الذي أدى إلى خفض نسبته 80 بالمائة لاستخدامها في البلاد منذ 2015.

سبأ [18/نوفمبر/2017] لندن - سبأ :سبأ