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آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:34:46م
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وقفة إحتجاجية بمديرية الخبت بالمحويت تندد بتصعيد العدوان
[18/نوفمبر/2017] المحويت - سبأ:



نظم أبناء عزلة جبع بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وإغلاقه للمنافذ .

وأكد أبناء عزلة جبع بمديرية الخبت في الوقفة التي شارك فيها المشائخ والوجهاء، إستمرار الصمود في مواجهة العدوان وتصعيداته وما يرتكبه من مجازر يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني منذ ما يقارب ثلاثة أعوام .

وأكد بيان صادر عن الوقفة أن الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية تجرمه كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية .

وحمل البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له الشعب من حرب إبادة وحصار وإغلاق للمنافذ والموانئ والمطارات في محاولة لتجويع أبناء الشعب اليمني وإخضاعهم للوصاية الخارجية.

وبارك البيان الإنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة لمواجهة العدوان ومخططاته .

سبأ
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