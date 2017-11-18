محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بصعدة يناقش إحتياجات مديريات المحافظة







ناقش إجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، إحتياجات المديريات من الخدمات والصعوبات التي تواجه سير العمل.



وأدان الإجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة ومدراء المديريات المجازر الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان بمحافظتي حجة والحديدة في ظل صمت دولي وأممي مخز .



وفي الإجتماع أكد المحافظ عوض أهمية إجتماع حكماء وعقلاء محافظة صعدة الإثنين المقبل وضرورة تفاعل الجميع مع مناسبة المولد النبوي الشريف.



وأشاد بجهود مدراء مديريات المحافظة في خدمة المواطنين .. مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتخفيف معاناة المواطنين جراء إستمرار العدوان والحصار.



ولفت المحافظ عوض إلى ضرورة التوعية بأهمية النظافة في مديريات المحافظة ومنع البناء العشوائي والتعاون في تحصيل الواجبات وتحسين الإيرادات بالمديريات.

سبأ [18/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ:سبأ