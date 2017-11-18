ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:34:46م
السياحة والترويج تحملان المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه استهداف المطارات وزيادة المعاناة الانسانية لليمنيين
حملت وزارة السياحة ومجلس الترويح السياحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن كامل المسؤولية تجاه ما تتعرض له المطارات اليمنية المدنية من استهداف مباشر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.
روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد إقتراح ياباني بشأن سورية
إستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) اليوم السبت ضد محاولة للدول الغربية بتمرير اقتراح لليابان بتمديد آلي لبعثة التحقيق المشتركة في استخدام أسلحة كيميائية في سورية كونه لا يراعي التعديلات التي تطالب بها.
فولكسفاجن تعلن عن خطة بـ 34 مليار يورو لريادة سوق السيارات الكهربائية
أعلنت شركة فولكسفاجن الالمانية لصناعة السيارات عن خطة إنفاق بقيمة 34 مليار يورو (40 مليار دولار) بهدف الاسراع من وتيرة جهودها للتربع في مركز ريادي عالمي في قطاع السيارات الكهربائية.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وزير النقل يؤكد وجود بدائل لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي
طلاب مدارس شبام كوكبان ينددون بإستمرار جرائم العدوان
أرسنال يفوز على توتنهام في قمة شمال لندن
إعلان وفاة اسطورة رفع الأثقال التركي نعيم سليمان أوغلو عن 50 سنة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إجتماع بصعدة يناقش إحتياجات مديريات المحافظة
[18/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ:



ناقش إجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، إحتياجات المديريات من الخدمات والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأدان الإجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة ومدراء المديريات المجازر الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان بمحافظتي حجة والحديدة في ظل صمت دولي وأممي مخز .

وفي الإجتماع أكد المحافظ عوض أهمية إجتماع حكماء وعقلاء محافظة صعدة الإثنين المقبل وضرورة تفاعل الجميع مع مناسبة المولد النبوي الشريف.

وأشاد بجهود مدراء مديريات المحافظة في خدمة المواطنين .. مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتخفيف معاناة المواطنين جراء إستمرار العدوان والحصار.

ولفت المحافظ عوض إلى ضرورة التوعية بأهمية النظافة في مديريات المحافظة ومنع البناء العشوائي والتعاون في تحصيل الواجبات وتحسين الإيرادات بالمديريات.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير النقل يؤكد وجود بدائل لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي
طلاب مدارس شبام كوكبان ينددون بإستمرار جرائم العدوان
وزير الأوقاف يتفقد مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بإب
مكتب الصناعة بصعدة ينفذ حملة تفتيش ورقابة على الأسواق
بدء أعمال اللقاء التشاوري للقيادات التربوية والتعليمية بالحديدة
وقفة إحتجاجية بمديرية الخبت بالمحويت تندد بتصعيد العدوان
إحتفال بتخرج دفعة من المعهد العالي للعلوم الطبية بذمار
لقاء بإب يناقش دور العلماء والخطباء في تعزيز وحدة الصف الوطني
إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان بنهم
الأرصاد: المناطق الجبلية لا تزال متأثرة بكتلة هوائية باردة وجافة

العدوان السعودي على اليمن
طلاب مدارس شبام كوكبان ينددون بإستمرار جرائم العدوان
[18/نوفمبر/2017]
وقفة إحتجاجية بمديرية الخبت بالمحويت تندد بتصعيد العدوان
[18/نوفمبر/2017]
مكتب حقوق الإنسان بحجة: جريمة العدوان بالجر تثبت تواطؤ المجتمع الدولي
[18/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بغارتين شمال يختل في المخا بتعز
[18/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية عبس بحجة
[18/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by