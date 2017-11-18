محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إحتفال بتخرج دفعة من المعهد العالي للعلوم الطبية بذمار







احتفل المعهد العالي للعلوم الطبية بذمار اليوم بتخرج دفعة "معا نبي الوطن" والتي تضم 110 خريجا من أقسام الصيدلة والمختبرات ومساعدي أطباء.



وفي الحفل أشاد وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق بجهود قيادة المعهد في تخرج الدفع المؤهلة علميا .. مؤكدا أهمية مخرجات المعهد في رفد القطاع الصحي وسوق العمل بالكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات الطبية.



وحث الخريجين على تطبيق ما تلقوه من علوم ومهارات على الواقع العملي والإسهام في تنمية القطاع الصحي بالمحافظة وتحسين خدماته.



فيما أوضح عميد المعهد نبيل المغربي أن هذه الدفعة هي الثامنة ضمن مشروع تأهيل 40 مساعد طبيب الذي يموله الصندوق الإجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء بهدف تغطية احتياجات المرافق الصحية بالكوادر المؤهلة .



حضر الحفل مدير المركز الإستشاري الحديث الدكتور نبيل عامر وعدد من قيادات القطاع الصحي في المحافظة وأولياء أمور الخريجين والخريجات .

سبأ [18/نوفمبر/2017] ذمار - سبأ:سبأ