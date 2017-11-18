محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بإب يناقش دور العلماء والخطباء في تعزيز وحدة الصف الوطني إب – سبأ:



ناقش لقاء بمحافظة إب اليوم برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد شرف القليصي والمحافظ عبدالواحد صلاح، دور علماء وخطباء ومرشدي المحافظة في تعزيز وحدة الصف الوطني ونشر قيم المحبة والتسامح والسلام.



وتطرق اللقاء بحضور مدير مكتب الأوقاف والارشاد عبداللطيف المعلمي ونائبه خالد الباز وضم علماء وخطباء ومرشدي المحافظة، إلى المهام الملقاة على عاتق العلماء والخطباء في تنوير وتبصير المجتمع بقضايا دينهم ودنياهم ومحاربة الأفكار المعادية لأمن واستقرار الوطن والخارجة عن الإجماع الوطني الرافض للعدوان والحصار.



وفي اللقاء ثمن وزير الأوقاف والإرشاد دور قيادة السلطة المحلية وكافة علماء وخطباء ومرشدي محافظة إب في ترسيخ الأمن والاستقرار وتجنيب المحافظة الفتنة والاقتتال وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية.



وأشاد بحكمة وعقلانية علماء إب الذين أصدروا وثيقة تجريم وتحريم الاقتتال والفتنة ببن أبناء المحافظة وكذا احتضان المحافظة لمئات الآلاف من النازحين من مختلف المحافظات جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.



وبين الوزير القليصي أن هذه الأعمال والمبادرات لأبناء المحافظة وقيادتها وعلمائها ومختلف شرائحها تؤكد وعيهم في رأب الصدع وتوحيد الجبهة الداخلية وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وحث على أهمية تفعيل رسالة المنبر في تعزيز الصمود الشعبي في مواجهة العدوان ورفد جبهات الشرف والبطولة بقوافل الرجال والسلاح والمال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



من جانبه جدد المحافظ صلاح التأكيد أن كافة أبناء إب سيظلون كما عهدهم الجميع عند مستوى المسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم وحرصهم على تعزيز الأمن وتوحيد الصفوف والجبهة الداخلية والحشد لجبهات مواجهة العدوان.



وأشار إلى أهمية دور العلماء والخطباء والمرشدين وإسهامهم الفاعل والمثمر في تقديم النصح والمشورة الصادقة التي تجمع الأمة ولا تفرقها وتحث على رفد الجبهات في مواجهة العدوان باعتبارهم القدوة والمرجعية .



فيما أكد أًصحاب الفضلية العلماء والخطباء في كلماتهم ومداخلاتهم استمرار رسالتهم الدينية والتنويرية في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال وجمع كلمة الأمة ونبذ العصبية والابتعاد عن كل يثير الفتن وزعزعة الأمن والإستقرار.



وشددوا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار وإفشال مؤامرات العدوان ومخططاته التي تستهدف النيل من وحدة الأمة وأمنه وإستقرارها.



سبأ [18/نوفمبر/2017]سبأ