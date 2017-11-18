عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا:عشرات البلاغات عن متفجرات بطريق بوتين





أعلن مسؤول روسي أن الأجهزة الأمنية تلقت أكثر من 60 مكالمة، أبلغت عن متفجرات تستهدف موكب الرئيس فلاديمير بوتين أثناء زيارته لمدينة سان بطرسبورغ أمس الجمعة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح له اليوم إن الأجهزة الأمنية تلقت أكثر من 60 اتصالا هاتفيا، من خارج روسيا، أبلغت بوجود نحو 50 عبوة ناسفة، زُرعت في الطريق، الذي كان من المفترض أن يسلكه موكب الرئيس بوتين، والأماكن التي سيزورها، أثناء مشاركته في المؤتمر الثقافي في سان بطرسبورغ.



وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الأجهزة الأمنية فعلت كل ما يجب فعله في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أنه تم توجيه طلب إلى الجهات المسؤولة بأن لا تتسبب الإجراءات الأمنية التي يجب اتخاذها بمصدر قلق أو إزعاج لأعمال المؤتمر الثقافي، مؤكدا أن هذه البلاغات لم تؤثر على جدول أعمال الرئيس بوتين.



وكشف بيسكوف أن الاتصالات الهاتفية مصدرها خارج روسيا، ولم تعرف بعد الجهات، التي تقف وراءها، مؤكدا أنه سيتم تحديد المسؤولين عن ذلك عاجلا أم آجلا.

سبأ [18/نوفمبر/2017] موسكو - سبأ :سبأ