تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم [18/نوفمبر/2017] موسكو – سبأ:

تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.



وأشعل الأوكراني دينيس ديديتشكو لاعب فريق سكا المدرجات ورفع من حراتها، رغم درجات الحرارة المتدنية 15 درجة تحت الصفر بهدف سريع أحرزه في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية.



ورد تسيسكا موسكو الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، آلان دزاغويف، والسويدي بونتوس ويرنبلوم، في الدقيقتين (12، 74) على الترتيب.



وأدرك المهاجم الصربي ميروسلاف ماركوفيتش التعادل لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 82، إلا أن الضيوف ردوا بهدفين آخرين، بواسطة المتألق بونتوس ويرنبلوم، والبرازيلي فيتينيو، في الدقيقتين (84، 90)، على التوالي.



ورفع تسيسكا موسكو بذلك رصيده إلى 29 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث، متجاوزاً بفارق نقطتين فريق كراسنودار الذي يستضيف في وقت لاحق من اليوم سبارتاك موسكو في مباراة قوية جداً.



بينما مني سكا بالهزيمة الثالثة على التوالي، وقبع في قاع جدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة فقط.

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