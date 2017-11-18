فولكسفاجن تعلن عن خطة بـ 34 مليار يورو لريادة سوق السيارات الكهربائية [18/نوفمبر/2017] برلين – سبأ:

أعلنت شركة فولكسفاجن الالمانية لصناعة السيارات عن خطة إنفاق بقيمة 34 مليار يورو (40 مليار دولار) بهدف الاسراع من وتيرة جهودها للتربع في مركز ريادي عالمي في قطاع السيارات الكهربائية.



ونقلت وكالة انباء رويترز اليوم السبت عن الشركة الالمانية بعد اجتماع لمجلسها الاستشاري إنها ستنفق الأموال على السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية وخدمات النقل الجديدة بحلول نهاية 2022م.



واوضحت إن إجمالي الاستثمارات في مشروعات وطاقة إنتاج السيارات الكهربائية ستصل إلى نحو 72 مليار يورو بحلول عام 2022م.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماتياس مولر ”بعدما تمت الموافقة على الخطة، نرسي حجر الأساس لنجعل فولكسفاجن الأولى عالمية في النقل الكهربائي بحلول 2025م“.

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