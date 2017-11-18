عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش السوري يعلن إستعادة مناطق جديدة في ريف حماة الشمالي الشرقي







أعلن الجيش السوري اليوم السبت استعادة المزيد من المناطق في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حماة بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم (جبهة النصرة) في المحافظة الواقعة وسط البلاد .



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية نوعية اقتحمت خلالها أوكار إرهابيي (جبهة النصرة) في قريتي قصر علي وعرفة شمال شرق مدينة حماة بنحو 90 كم".



واضافت ان العملية انتهت بالقضاء على العديد من الإرهابيين واستعادة السيطرة على قريتي قصر علي وعرفة .



واشارت الى ان خبراء الألغام في وحدات الهندسة بالجيش العربي السوري قاموا بتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها الإرهابيون بكثرة في منازل المواطنين والأراضي الزراعية لعرقلة تقدم وحدات الجيش.



ويأتي ذلك بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على قريتي الحازم وربدة في إطار العملية العسكرية التي بدأها في ريف حماة الشرقي .

سبأ [18/نوفمبر/2017] دمشق – سبأ :سبأ