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آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:16:40م
السياحة والترويج تحملان المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه استهداف المطارات وزيادة المعاناة الانسانية لليمنيين
حملت وزارة السياحة ومجلس الترويح السياحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن كامل المسؤولية تجاه ما تتعرض له المطارات اليمنية المدنية من استهداف مباشر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.
رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري يصل إلى باريس
وصل صباح اليوم السبت رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى باريس، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) .
فولكسفاجن تعلن عن خطة بـ 34 مليار يورو لريادة سوق السيارات الكهربائية
أعلنت شركة فولكسفاجن الالمانية لصناعة السيارات عن خطة إنفاق بقيمة 34 مليار يورو (40 مليار دولار) بهدف الاسراع من وتيرة جهودها للتربع في مركز ريادي عالمي في قطاع السيارات الكهربائية.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
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  رياضة
سان أنطونيو يفوز على أوكلاهوما في دوري السلة الامريكي
[18/نوفمبر/2017] واشنطن - سبأ:
فاز فريق سان أنطونيو سبيرز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 104-101 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية، وذلك بفضل 26 نقطة من اللاعب ماركوس الدريدج، من بينها نقطتان حاسمتان في أخر دقيقة.

وبعد أن تأخر بست نقاط في الشوط الرابع والأخير قلص أوكلاهوما سيتي النتيجة إلى 100-99 بفضل رمية حرة من لاعبه بول جورج قبل 45 ثانية من نهاية زمن المباراة.

لكن بعد ذلك مباشرة عزز الدريدج تقدم فريقه إلى 102-99 قبل أن يقلص كارميلو أنطوني لاعب الضيوف الفارق إلى 102-101 مع تبقى خمس ثوان على النهاية.وبعد ذلك اضاف بوجاسول لاعب سبيرز نقطتين لفريقه.

وقاد ليبرون جيمس فريقه كليفلاند كافاليرز للفوز على ضيفه لوس انجليس كليبرز 118-113 بعد وقت إضافي.

أحرز جيمس 39 نقطة من بينها 19 في النصف الثاني والوقت الإضافي بينما أضاف زميله كيفن لاف 25 نقطة.

وفي مباريات أخرى فاز فينكس صنز خارج ملعبه على لوس أنجليس ليكرز 122-113 وفاز تورونتو رابتورز على ضيفه نيويورك نيكس 107-84.
سبأ
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