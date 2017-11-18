سان أنطونيو يفوز على أوكلاهوما في دوري السلة الامريكي [18/نوفمبر/2017] واشنطن - سبأ:

فاز فريق سان أنطونيو سبيرز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 104-101 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية، وذلك بفضل 26 نقطة من اللاعب ماركوس الدريدج، من بينها نقطتان حاسمتان في أخر دقيقة.



وبعد أن تأخر بست نقاط في الشوط الرابع والأخير قلص أوكلاهوما سيتي النتيجة إلى 100-99 بفضل رمية حرة من لاعبه بول جورج قبل 45 ثانية من نهاية زمن المباراة.



لكن بعد ذلك مباشرة عزز الدريدج تقدم فريقه إلى 102-99 قبل أن يقلص كارميلو أنطوني لاعب الضيوف الفارق إلى 102-101 مع تبقى خمس ثوان على النهاية.وبعد ذلك اضاف بوجاسول لاعب سبيرز نقطتين لفريقه.



وقاد ليبرون جيمس فريقه كليفلاند كافاليرز للفوز على ضيفه لوس انجليس كليبرز 118-113 بعد وقت إضافي.



أحرز جيمس 39 نقطة من بينها 19 في النصف الثاني والوقت الإضافي بينما أضاف زميله كيفن لاف 25 نقطة.



وفي مباريات أخرى فاز فينكس صنز خارج ملعبه على لوس أنجليس ليكرز 122-113 وفاز تورونتو رابتورز على ضيفه نيويورك نيكس 107-84.

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