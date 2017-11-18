الأرصاد: المناطق الجبلية لا تزال متأثرة بكتلة هوائية باردة وجافة [18/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكد المركز الوطني للأرصاد أن المناطق الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من إب والضالع والمناطق الصحراوية من البلاد لا تزال متأثرة بكتلة هوائية باردة وجافة.



وأشار المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذه الكتلة الهوائية الباردة يرافقها انخفاض في درجات الحرارة الصغرى وقد يتكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.



ودعا المركز المزارعين في المحافظات الجبلية إلى لإتخاذ الإحتياطات لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار موجة الصقيع، كما نبه الأطفال وكبار السن بإرتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

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