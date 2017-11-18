محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي عمران يناقش الإستعدادات للإحتفال بالمولد النبوي







ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الجوانب المتعلقة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم للعام الهجري 1439هـ.



واستعرض الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة أمين فراص ومدراء المكاتب التنفيذية البرامج والفعاليات الإحتفالية بهذه المناسبة الدينية الجليلة التي تقيمها المكاتب التنفيذية بدء من يوم غد الأحد.



وأكد الإجتماع أهمية تضافر الجهود والوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والكرامة والصمود في مواجهة العدوان وقوى الهيمنة والإستكبار وزيارة المرابطين في الجبهات .



وأكد المحافظ جعمان أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية في تفعيل جوانب الخير والتراحم بين أبناء المحافظة وتخصيص يوم مجاني للفقراء والمحتاجين في لكشف والمعاينة الطبية وزيارة أسرة الشهداء وتوزيع سلل غذائية لهم.

سبأ [18/نوفمبر/2017] عمران - سبأ:سبأ