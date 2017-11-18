ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 18 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:16:40م
السياحة والترويج تحملان المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه استهداف المطارات وزيادة المعاناة الانسانية لليمنيين
حملت وزارة السياحة ومجلس الترويح السياحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن كامل المسؤولية تجاه ما تتعرض له المطارات اليمنية المدنية من استهداف مباشر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.
رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري يصل إلى باريس
وصل صباح اليوم السبت رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى باريس، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) .
فولكسفاجن تعلن عن خطة بـ 34 مليار يورو لريادة سوق السيارات الكهربائية
أعلنت شركة فولكسفاجن الالمانية لصناعة السيارات عن خطة إنفاق بقيمة 34 مليار يورو (40 مليار دولار) بهدف الاسراع من وتيرة جهودها للتربع في مركز ريادي عالمي في قطاع السيارات الكهربائية.
تسيسكا موسكو يتغلب على سكا 4–2 ضمن الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
تغلب فريق تسيسكا موسكو على فريق سكا اليوم السبت بنتيجة 4 – 2 في مباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
رغم انسحاب امريكا..الدول تبقي على اتفاق المناخ العالمي في مساره
إحتفال بتخرج دفعة من المعهد العالي للعلوم الطبية بذمار
لقاء بإب يناقش دور العلماء والخطباء في تعزيز وحدة الصف الوطني
روسيا:عشرات البلاغات عن متفجرات بطريق بوتين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مكتب حقوق الإنسان بحجة: جريمة العدوان بالجر تثبت تواطؤ المجتمع الدولي
[18/نوفمبر/2017] حجة - سبأ:



أكد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة حجة أن مجزرة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة الجر في مديرية عبس تثبت تواطؤ المجتمع الدولي مع تحالف العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني.

وأوضح مكتب حقوق الإنسان بحجة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن إستمرار مجازر تحالف العدوان وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني يثبت بما لا يدع مجالاً للشك تواطؤ المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة وهيئاتها.

واستنكر هذا الفعل الإجرامي الجبان واللا أخلاقي الذي راح ضحيته 17 شهيداً وعشرات الجرحى .. وقال " في تحد واضح و سافر يكرر العدوان بقيادة السعودية مجازره بحق المدنيين واستهدافه الممنهج لأمنهم وممتلكاتهم على مرأى ومسمعِ المجتمعِ الدولي وكافة منظماته الإنسانية ".

واعتبر البيان هذه المجزرة من الجرائم الأشد خطراً التي تهدد الأمن والسلم وتطال المدنيين الذين تكفل القانوني الدولي الإنساني بحمايتهم، وتدل على فقدان المجتمعِ الدولي ودول تحالف العدوان كافة القيم والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية .

وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة الإنتهاكات والجرائمِ المرتكبة بحق المدنيين .. داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى سرعة وقف كافة أشكال العدوان وجرائمه وإعمال القواعد والأحكام الدولية المناهضة لتهديد وزعزعة السلمِ والأمن الدوليين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إحتفال بتخرج دفعة من المعهد العالي للعلوم الطبية بذمار
لقاء بإب يناقش دور العلماء والخطباء في تعزيز وحدة الصف الوطني
إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان بنهم
الأرصاد: المناطق الجبلية لا تزال متأثرة بكتلة هوائية باردة وجافة
تنفيذي عمران يناقش الإستعدادات للإحتفال بالمولد النبوي
طيران العدوان يستهدف بغارتين شمال يختل في المخا بتعز
ذمار: اختتام تدريب ناشري وناشرات التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب والغارات
السياحة والترويج تحملان المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه استهداف المطارات وزيادة المعاناة الانسانية لليمنيين
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية عبس بحجة
وزيرا المياه والكهرباء يناقشان آلية استمرار الطاقة لتشغيل آبار المياه

العدوان السعودي على اليمن
مكتب حقوق الإنسان بحجة: جريمة العدوان بالجر تثبت تواطؤ المجتمع الدولي
[18/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بغارتين شمال يختل في المخا بتعز
[18/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية عبس بحجة
[18/نوفمبر/2017]
الخارجية تحمل تحالف العدوان المسؤولية الجنائية والقانونية عن جرائم الحرب باليمن
[18/نوفمبر/2017]
34 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[18/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by