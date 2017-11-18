محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب حقوق الإنسان بحجة: جريمة العدوان بالجر تثبت تواطؤ المجتمع الدولي







أكد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة حجة أن مجزرة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة الجر في مديرية عبس تثبت تواطؤ المجتمع الدولي مع تحالف العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني.



وأوضح مكتب حقوق الإنسان بحجة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن إستمرار مجازر تحالف العدوان وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني يثبت بما لا يدع مجالاً للشك تواطؤ المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة وهيئاتها.



واستنكر هذا الفعل الإجرامي الجبان واللا أخلاقي الذي راح ضحيته 17 شهيداً وعشرات الجرحى .. وقال " في تحد واضح و سافر يكرر العدوان بقيادة السعودية مجازره بحق المدنيين واستهدافه الممنهج لأمنهم وممتلكاتهم على مرأى ومسمعِ المجتمعِ الدولي وكافة منظماته الإنسانية ".



واعتبر البيان هذه المجزرة من الجرائم الأشد خطراً التي تهدد الأمن والسلم وتطال المدنيين الذين تكفل القانوني الدولي الإنساني بحمايتهم، وتدل على فقدان المجتمعِ الدولي ودول تحالف العدوان كافة القيم والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية .



وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة الإنتهاكات والجرائمِ المرتكبة بحق المدنيين .. داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى سرعة وقف كافة أشكال العدوان وجرائمه وإعمال القواعد والأحكام الدولية المناهضة لتهديد وزعزعة السلمِ والأمن الدوليين.

سبأ [18/نوفمبر/2017] حجة - سبأ:سبأ