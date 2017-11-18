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ذمار: اختتام تدريب ناشري وناشرات التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب والغارات
[18/نوفمبر/2017] ذمار - سبأ:


اختتمت اليوم بمدينة ذمار الدورة التدريبية للخاصة بالتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب والغارات الجوية والتي نظمها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتنسيق مع مكتبي الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظتي ذمار والبيضاء بتمويل من منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسيف" .

وتلقى 68 ناشرا وناشرة توعية ميدانيين من 13 مديرية بمحافظتي ذمار والبيضاء خلال الدورة التي استمرت ثلاثة أيام - علوم ومعارف خاصة بمهارات اعداد وعرض الرسائل التوعوية حول مخاطر الالغام والمقذوفات والأجسام الغريبة من مخلفات الحروب والغارات الجوية التي يشنها طيران العدوان، والاجراءات المناسبة للتعامل مع تلك المخاطر بطريقة سليمة.

وفي الاختتام أشار مدير إدارة التوعية والتثقيف المجتمعي بالمركز التنفيذى محمد العمراني الى اهمية العمل التوعوي الذي ستنفذه الفرق الميدانية في المجتمعات المحلية بالمديريات المستهدفة وقيمته الإنسانية فى الحفاظ على أرواح البشر من مخلفات الحروب والغارات وخاصة فى المناطق التى تتعرض للعدوان.

فيما أشادت مدير عام مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بمحافظة البيضاء فاطمة الظفيري بجهود المركز التنفيذى في مجال التوعية المجتمعية بمخاظر الالغام والمتفجرات.. مثمنة دعم منظمة اليونيسف لبرامج التوعية بمخاطر الألغام وبرامج الحماية المختلفة.
من جهته أشار مدير إدارة الدفاع الإجتماعي بمكتب الشئون الاجتماعية بمحافظة ذمار مشير الحاج، الى ان حملة التوعية الميدانية بذمار ستبدأ غدا بمرحلة استطلاعية لمدة أربعة أيام وتستمر لمدة34 يوما.. مبينا ان الحملة تستهدف أكثر من 54 ألف مواطن في مديريات مدينة ذمار وضوران وجبل الشرق وعتمة وميفعة عنس ووصاب العالي.

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