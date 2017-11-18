السياحة والترويج تحملان المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه استهداف المطارات وزيادة المعاناة الانسانية لليمنيين [18/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

حملت وزارة السياحة ومجلس الترويح السياحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن كامل المسؤولية تجاه ما تتعرض له المطارات اليمنية المدنية من استهداف مباشر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وشددت الوزارة والمجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، على ضرورة إتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الجرائم، وتحييد المطارات المدنية وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي بما يمكنه من استئناف كافة الرحلات المدنية منه وإليه واستقبال المساعدات الإنسانية.. مؤكدة أن هذا الاستهداف الممنهج يعد تحدياً صارخاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.



وأكد البيان أن استهداف مطار صنعاء وتدمير جهاز الإرشاد الملاحي وإخراج التجهيزات الملاحية عن الخدمة، يهدف إلى زيادة المعاناة الإنسانية وذلك بعرقلة حركة المواطنين وسفرهم للعلاج أو الحيلولة دون وصول المواد الإغاثية العلاجية والغذائية.



واعتبرت الوزارة ومجلس الترويج هذا الاستهداف الذي أدى إلى إيقاف الرحلات المتبقية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات والإغاثة الإنسانية، يعد جريمة مباشرة ضد الإنسانية.



كما طالب البيان كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية تحمل مسؤوليتها حيال ذلك، حتى لا تفقد مصداقيتها لدى شعوب العالم.

سبأ