وزيرا المياه والكهرباء يناقشان آلية استمرار الطاقة لتشغيل آبار المياه [18/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير خلال لقاءه اليوم وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، آلية التنسيق والتعاون بين الوزارتين خاصة ما يتعلق باستمرار الطاقة الكهربائية لتشغيل آبار المياه بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة كمرحلة أولى.



وتطرق اللقاء إلى المواضيع المتصلة بجوانب الإيرادات المالية والمتأخرات لدى المؤسسات المحلية بأمانة العاصمة وتعز وذمار وحجة، وتم بهذا الخصوص الإتفاق على إعداد آلية مناسبة للتسديد من المديونية الحكومية.



وأكد اللقاء ضرورة تفعيل مستوى الأداء والعمل المشترك بما يضمن استمرار الأداء بالتوازي بين خدمتي المياه والكهرباء لينعكس أثرها الإيجابي من خلال تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.



حضر اللقاء وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني ومدير العلاقات والمتابعة بكهرباء الأمانة أمين عامر.

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