وزارة الثقافة تنعي عبد الباسط الأغبري القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الفنون والمسرح [18/نوفمبر/2017] صنعاء – سبأ:

نعت وزارة الثقافة القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الفنون الشعبية والمسرح عبد الباسط الأغبري الذي توفاه الموت أمس إثر تعرضه لماس كهربائي.



ونوه البيان، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بما كان يتمتع به الفقيد من صفات ميزته في تجربته الإبداعية عازفا ماهراً على الجيتار الكهربائي واداريا كفوء دمث الاخلاق.



واعتبرت وزارة الثقافة رحيله المبكر خسارة كبيرة مني بها قطاع الثقافة في مرحلة حرجة يعاني منها الوطن عدوانا سعوديا وحصارا جائرا.



وعدد البيان المراحل التي مرت بها تجربة الراحل والأعمال والمناصب التي تقلدها خلال عمله في الفرقة الموسيقية بمكتب الثقافة بتعز في الثمانينات وحتى عمله في ديوان الوزارة بصنعاء منذ التسعينيات.



نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح الجنان وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."إنا لله وإنا إليه راجعون".



ووري جثمان الراحل الثرى أمس بصنعاء عقب ساعات من وفاته نتيجة تعرضه لماس كهربائي في سطح منزله.

سبأ