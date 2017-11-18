عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فتح معبر رفح بإشراف كامل لحكومة الوفاق





فتحت السلطات المصرية صباح اليوم السبت معبر رفح البري مع قطاع غزة أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين وذلك للمرة الأولى بإشراف كامل من حكومة الوفاق بعد تسلمه تنفيذا لاتفاق المصالحة القاهرة الذي وقع منتصف الشهر الماضي بين حركتي فتح وحماس.



وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء أمس عن كشف المسافرين المقرر سفرهم اليوم عبر معبر رفح.



ونوهت الوزارة في بيان إلى أن هذا الكشف هو ذات الكشف الذي كان مقرر سفرهم يوم 15 من شهر أكتوبر الماضي حين أُعلن عن فتحه ثم جرى إلغاؤه للظروف الأمنية في سيناء.

سبأ [18/نوفمبر/2017] رفح – سبأ :سبأ