فقدان غواصة عسكرية أرجنتينية تحمل طاقما من 44 فردا [18/نوفمبر/2017] بونيس ايرس – سبأ :

فقدت غواصة عسكرية أرجنتينية على متنها طاقم يضم 44 فردا جنوب المحيط الأطلسي ما أدى إلى إجراء بحث شامل لتحديد موقع الغواصة التي ربما واجهت مشاكل في الاتصال، بحسب متحدث باسم البحرية.



وكانت الغواصة سان خوان في جنوب بحر الأرجنتين على بعد 432 كيلومترا من ساحل باتاغونيا عندما حددت آخر موقع لها قبل يومين.







وقال المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية اتريك بالبي للصحفيين، حسب سكاي نيوز اليوم "عندما لا يكون هناك اتصال بين الغواصة والبر، يتعين أن تذهب إلى السطح ومن ثم يكون من المهم أن تظهر أو ترصد بالرادار"، مضيفا "البحث مازال جاريا بنشاط في المنطقة".



واضاف إن الغواصة التي غادرت مدينة أوشوايا في جنوب الأرجنتين متجهة إلى مار ديل بلاتا الأرجنتينية كان لديها إمدادات غذائية لعدة أيام، ومن المحتمل أن تواصل رحلتها رغم مشاكل الاتصال.



وذكرت وزارة الخارجية الأرجنتينية الليلة الماضية أن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي قدمت دعما لوجيستيا وتبادلا للمعلومات للمساعدة في البحث.

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